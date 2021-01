Crisi Roma, Fonseca a rischio esonero: vertice a Trigoria. E i sostituti...

ROMA, FONSECA A RISCHIO - Prima il derby e poi l'eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia, una doppia botta che ora potrebbe portare all'esonero di Fonseca. Come se non bastasse il 4-2 subito ieri sera dalla Roma sul campo, si è aggiunta anche l'onta dell'errore del sesto cambio che garantirebbe la sconfitta a tavolino. Insomma, a Trigoria c'è un'aria pesantissima, con il tecnico che resta in bilico e che rischia il licenziamento. Ieri, subito dopo la sconfitta, c'è stato un primo vertice tra i Friedkin e il nuovo ds Tiago Pinto per riflettere sul futuro di Fonseca. Si parla anche di ritiro fino a sabato, quando la squadra sfiderà ancora lo Spezia, stavolta in campionato. Forse l'allenatore potrebbe essere confermato fino a sabato perché non ci sarebbe il tempo materiale per un cambio di panchina, per la quale si fanno già i nomi dei sostituti: Allegri, Sarri o Spalletti, che tornerebbe per la terza volta. L'intenzione però sembra quella di cambiare comunque a prescindere dal prossimo risultato. Oggi pomeriggio è previsto un nuovo confronto, intanto l'allenamento di questa mattina è stato posticipato alle 15.

