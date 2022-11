Cristiano Ronaldo alla Roma? Il sondaggio non lascia spazio a dubbi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dove giocherà Cristiano Ronaldo? È la domanda che la redazione di Tuttomercatoweb ha posto nel suo ultimo sondaggio. Oltre 2400 voti che non hanno fornito un'idea unanime: per un lettore su quattro il campione portoghese andrà prima al Newcastle e poi all'Al Nassr. Al secondo posto il ritorno a casa: per il 21.16% dei lettori, Cristiano Ronaldo vestirà la maglia dello Sporting Club di Portogallo. Ecco il risultato finale:

Va all'Arsenal, come svelato dal suo intervistatore 8 %

Newcastle e poi Al Nassr: sarà il nuovo sceicco d'Arabia 25.08 %

Al PSG. Per almeno 6 mesi da sogno con Messi, Neymar e Mbappé 10.02 %

Torna a casa: sarà la stella dello Sporting Club di Portogallo 21.16 %

Al Bayern. Per raccogliere l'eredità di Lewandowski 7.3 %

Suggestione Roma. Per ritrovare José Mourinho 11.88 %

Suggestione Napoli. Per aiutare Spalletti a vincere lo Scudetto 4.54 %

Va al Chelsea. La grande stella della nuova proprietà 12 %