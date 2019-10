Cristiano Ronaldo, il gol all'Ucraina vale un super record: ora è CR700

Pensando a uno dei giocatori più forti in circolazione, il nome che subito viene spontaneo pronunciare è Cristiano Ronaldo. Conosciuto come CR7, da oggi potrebbe anche essere appellato in altro modo: CR700. Infatti, tra club e Nazionali il portoghese ha gonfiato la rete 700 volte in meno di mille partite (974), l'ultima questa sera contro l'Ucraina. Il Portogallo ha perso la sfida per 2 a 1, ma il bomber della Juventus è riuscito comunque a raggiungere questo stratosferico traguardo. Il suo antagonista principale, Messi, è al momento fermo a quota 672. Il primo gol in carriera di Cristiano Ronaldo è arrivato il 7 ottobre di 17 anni fa, contro la Moreirense: da quel momento non si è più fermato.

