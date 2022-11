Cristiano Ronaldo, le prime dichiarazioni da svincolato: "Era il momento giusto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United. Il club inglese ha comunicato che è stato rescisso consensualmente il contratto con la superstar portoghese. CR7 è in Qatar e, in attesa di esordire nel Mondiale con il suo Portogallo, ha rilasciato le prime dichiarazioni da svincolato riportate dal Manchester Evening News: "A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro". La separazione è dovuta al rapporto ai minimi termini con l'allenatore ten Hag e alle successive dichiarazioni del giocatore che hanno sancito la fine del rapporto.