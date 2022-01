Crotone, Adekanye si presenta: “Ho voglia di lottare. Buona fortuna Lazio”

Bobby Adekanye è da poco diventato un nuovo giocatore del Crotone. L'attaccante olandese, che non si è mai riuscito ad imporre nel mondo Lazio, viene ceduto ancora in prestito, stavolta in Serie B. Il classe 1999, fuori dal progetto di Sarri, ha scelto la Calabria per trovare minutaggio e continuità di prestazioni. Con un post sui suoi canali social, il giocatore scuola Liverpool si è detto pronto per la sua nuova avventura: "Ci siamo, @FcCrotoneOff. Con tanta voglia di lavorare e di lottare in campo per gli obiettivi del club. Buona fortuna per il resto della stagione,@OfficialSSLazio".

