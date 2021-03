Crotone, Cosmi: "Immobile un grande avversario ma possiamo limitarlo"

Lazio e Crotone scenderanno in campo domani per il match dell'Olimpico in programma alle 15:00. Queste le parole dell'allenatore dei calabresi, Serse Cosmi, nella consueta conferenza stampa pre gara: "Dobbiamo tenere alta la determinazione anche a Roma così come abbiamo fatto contro il Torino. Immobile? E' il miglior marcatore europeo dell'anno scorso, è un grande motivo di orgoglio per tutto il calcio italiano. Ovviamente è un avversario, e che avversario. Difficile annullarlo, ma possiamo limitarlo prendendo delle contromisure non solo per lui, ma per i tanti campioni che ha la Lazio che non ha un gioco che si basa non solo sulle individualità, ma gioca da squadra grazie al lavoro che ha fatto Inzaghi”.

