Crotone - Lazio, Cucchi: "La squadra ha giocato come sa. E che carattere..."

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la Lazio esce con tre punti dalla trasferta di Crotone. Decisivi per il risultato i gol di Immobile, tornato dopo un lungo stop, e Joaquin Correa. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Sacchi, Riccardo Cucchi ha analizzato la sfida sul proprio profilo Twitter. La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e tifoso biancoceleste ha spiegato: "La Lazio l'ha giocata come sa, anche su un campo zuppo d'acqua. Due bei gol di Immobile e Correa e molte opportunità. Carattere soprattutto, come sempre. Il Crotone ha fatto la sua partita".

