Crotone, Ounas mette la Lazio nel mirino: “Daremo il massimo per la salvezza”

Con la vittoria casalinga 3-1 sul Torino, il Crotone ha tenuto ancora vivo il sogno salvezza. Il cammino è ancora lungo e in salita per gli uomini di Cosmi che proveranno a mantenere la categoria. I calabresi saranno impegnati venerdì prossimo all'Olimpico contro la Lazio e l'esterno algerino Ounas si è già proiettato verso la gara con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Contro il Torino è stato un successo importantissimo, penso sia una vittoria meritata, ma dobbiamo subito pensare alla prossima. Salvezza? Ci crediamo ancora sennò non saremmo qui a giocarcela, dobbiamo dare tutti il massimo per questo obiettivo. Gol? Lo volevo, sono qui per aiutare i compagni e dopo alcuni tentativi finalmente è entrata”.