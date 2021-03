Crotone, Vrenna e la polemica sulla sanzione a Cosmi: "Perché Inzaghi ha ricevuto l'ammenda?"

Venerdì contro la Lazio Serse Cosmi non ha potuto sedere sulla panchina del Crotone, lasciando posto al suo vice. Il motivo è da rintracciare nella sanzione rimediata per aver pronunciato alcune espressioni blasfeme. Il tecnico, al termine del match, si è lasciato andare a uno sfogo. E oggi, a distanza di tre giorni dalla partita, ha ricevuto il sostegno del presidente Vrenna. Il numero uno rossoblù, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha alimentato la polemica: "Cosmi non ha mai giustificato le espressioni blasfeme. Non capisco però perché Inzaghi abbia avuto un'ammenda, mentre il nostro allenatore la squalifica. La squadra è viva, mancano ancora tante partite. Speriamo di fare 2-3 risultati utili per uscire quanto prima dalle zone basse della classifica".

