Cruciani riprende Zaniolo: “Gli imbecilli augurano il peggio”. E Zazzaroni su Acerbi…

Fonte: Pressing

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di analisi su Italia 1. Negli studi di Mediaset, durante la puntata di Pressing del lunedì, Dario Donato e Benedetta Radaelli e i loro ospiti commentano il secondo turno di Serie A. Tra i temi più caldi c'è sicuramente l'infortunio di Zaniolo durante Roma-Cremonese e il suo sfogo sui social dopo l'esito degli esami. Questo il pensiero del giornalista Giuseppe Cruciani: "Non sono i gufi quello che speravano in qualcosa di più grave, quelli sono gli imbecilli. Non ha scritto niente di male, ma non condivido questa cosa di abbassarsi a quel livello. Io sono tifoso della Lazio, ma mi dispiace molto per l'infortunio di Wijnaldium e non augurerei mai qualcosa di grave a Zaniolo". Ivan Zazzaroni aggiunge un commento sulla questione Acerbi-Inter: "Lo stesso discorso vale per Acerbi. Oggi è uscita la notizia dei tifosi dell'Inter che non lo vogliono. Ma sono una quantità irrisoria e non bisogna dargli peso".