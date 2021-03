Cruz, in Argentina debutta il figlio: una sua ex squadra pronta a portarlo in Serie A

Juan Manuel Cruz, figlio del "Jardineiro" Julio Ricardo, ha fatto il suo debutto in Argentina con la maglia del Banfield. A 21 anni, dopo l'esordio nel calcio dei grandi, sogna di imitare le gesta del padre che ha vestito le maglie di Inter, Lazio e Bologna in Serie A. Proprio i rossoblù, secondo quanto raccolto dalla rassegna stampa di Radiosei, starebbero pensando di portarlo in Italia visti gli ottimi rapporti che intercorrono con l'ex attaccante. L'idea è quella di lasciarlo ancora per un po' in patria dove potrà concludere la sua maturazione prima del grande salto.