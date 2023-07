D'Amico, il ricordo di Cairo: "Brillante interprete del calcio. Vincenzo..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ferita nel mondo Lazio. Ieri all'età di 68 anni è morto Vincenzo D'Amico, uno degli eroi del 1974, anno in cui la Lazio è diventata campione d'Italia. Mentre il mondo biancoceleste si stringe nel dolore, anche il presidente del Torino, Urbano Cairo ha ricordato l'ex granata: «Il presidente Urbano Cairo con i consiglieri, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile del Torino Football Club, sono vicini con affetto alla famiglia D’Amico, ex calciatore granata nella stagione 1980-81. Vincenzo è stato un brillante interprete del nostro calcio: dapprima in campo come fantasista dal grande estro e poi come apprezzato e arguto opinionista. Ai suoi affetti più cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata».