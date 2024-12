Da Coco a Morente, la Lazio subisce solo eurogol: lo sfogo social dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Baroni segna, ma subisce anche molto. Una squadra un po' Zemaniana direbbero in molti, ma è anche vero che i biancocelesti sono colpiti da un'importante dose di sfortuna. Anche i tifosi se ne sono accorti lamentandosi sui social: tra chi incolpa Provedel e chi imputa a Baroni di non gestire al meglio la fase difensiva, c'è chi incolpa la sfortuna. Quest'ultimo aspetto è un fatto. La Lazio, durante questa stagione, subisce solo eurogol. O almeno ne subisce molti. Il gol del pareggio di Tete Morente è solo l'ultimo di una lunga lista. Già da agosto, con il primo gol subito dai biancocelesti, Andersen ha portato avanti il Venezia con un tiro sotto l'incrocio. Come dimenticare poi il gol in rovesciata di Saul Coco del Torino o quello di Mazzitelli a Como. Ma anche le reti di Haj Mohamed e Nicolò Barella, i quali hanno entrambi estratto il coniglio dal cilindro con le due conclusioni della vita. Una Lazio che sì, subisce molto per lo stile di gioco, ma che sembra anche sotto effetto di una maledizione da eurogol.