Dalla Turchia all'Arabia: quando chiude il calciomercato all'estero

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato della Serie A 2024/25 chiuderà questa sera - venerdì 30 agosto - a mezzanotte, così come accade nella maggior parte dei campionati europei, leggermente in anticipo rispetto agli anni passati, quando si arrivava anche fino ai primi di settembre. Ma le date non sono state omologate ovunque. Nel resto del mondo infatti variano: occhio soprattutto a Turchia e Arabia Saudita, nazioni dove le trattative si chiudono in ritardo rispetto alle altre leghe e da dove potrebbero arrivare proposte anche per i protagonisti del nostro campionato.



Tutte le date del termine del mercato:

Germania 30 agosto

Francia 30 agosto

Spagna 30 agosto

Inghilterra 30 agosto

Arabia Saudita

Brasile 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Norvegia 2 settembre

Olanda 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Polonia 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre

TORNA ALLA HOMEPAGE