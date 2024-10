Danimarca, Isaksen esulta: "Sono contento per il mio primo gol. Voglio giocare così"

È stata una notte indimenticabile per Gustav Isaksen. L'esterno della Lazio ha segnato il suo primo gol con la maglia della Danimarca nell'ultima gara giocata contro la Svizzera. Nel post partita ha parlato delle emozioni vissute e dell'azione che ha portato alla rete, dall'assist di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Assist di Eriksen? Per lui è la vita di tutti i giorni, ma per me è fantastico giocare al fianco di uno come lui. Riesce a vedere cose che i difensori non vedono. Mi ha detto più volte che avrei dovuto correre quando lui aveva la palla, perché riusciva a vedere quei passaggi. Per un attaccante è un dono avere un giocatore come lui. Vedevo che la difesa non stava attenta e che Eriksen mi guardava. I difensori devono essere davvero arrabbiati per quel gol, perché era facilmente evitabile".

"È stato bello comunque segnare il mio primo gol in Nazionale. Sono felice di farne parte ed è un sogno poter aiutare la squadra ad andare avanti. Ho sentito Schmeichel e pensa che avrei potuto fare di più sul gol subito. È giusto, va bene, sono contento di essere comunque riuscito ad aiutare la squadra dall'altra parte del campo. Sono soddisfatto dell'impressione che ho fatto. Ho fatto quello che potevo, ho dato molta energia in avanti ai miei compagni ed è questo il modo in cui voglio giocare”.

Pubblicato il 16-10