David Silva, il saluto social di Laporte: “È stato un piacere imparare da una leggenda”

Continuano ad arrivare, uno dopo l’altro, i saluti degli ex compagni di David Silva che sta per lasciare il Manchester City. Il difensore francese Aymeric Laporte ha scritto un messaggio di ringraziamento al centrocampista spagnolo e al portiere Bravo: “Grazie per tutto quello che mi avete dato dentro e fuori dal campo. È stato un piacere eterno poter giocare e imparare ogni giorno vicino a qualcuno così grande. Vi auguro tutto il meglio per le tue nuove sfide. Grandi leggende!”.

Gracias por todo lo que me habeis aportado tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ha sido un eterno placer poder disfrutar y aprender a diario cerca de alguien tan grande. Os deseo todo los mejor en vuestros nuevos retos. Grandes leyendas! 🙌 pic.twitter.com/S2AvVl8Vjb — Aymeric Laporte (@Laporte) August 16, 2020