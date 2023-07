Dazn, abbonamenti 2023/2024: tutte le tariffe e i prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova stagione e nuovi prezzi anche per chi deciderà di sottoscrivere un abbonamento a Dazn per vedere tutte la gare di Serie A. La piattaforma ha infatti reso noti i nuovi prezzi, con alcuni aumenti rispetto allo scorso anno.

Piano STANDARD - A partire da 30.99 € al mese consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Questo piano permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

- 40,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso.

- 299 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (24,91 euro al mese).

Piano PLUS - A partire da 45.99 € al mese consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all'App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.

- 55,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso.

- 449 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (37,41 euro al mese).