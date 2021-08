Dazn bocciato all'esordio: "Immagini sgranate e interruzioni continue"

L'attesa per l'inizio della nuova stagione di Serie A era altissima anche in vista del debutto di Dazn che da quest'anno trasmetterà in esclusiva tutto il massimo campionato. Nella passata stagione le polemiche non sono mancate per improvvisi blackout e streaming che si interrompeva durante i match. L'esordio poteva certamente andare meglio: alle 18:30 sono infatti scese in campo l'Inter contro il Genoa e il Verona contro il Sassuolo ma la qualità delle immagini ha lasciato molto a desiderare, soprattutto da chi ha visto le gare da app su smartphone o tablet, scatenando l'ira degli utenti. Su Twitter l'hashtag Dazn è andato in trend topic in pochissimo tempo: "Tra uno spezzone e un altro faccio un pisolino aspettando che DAZN riprenda le immagini , forse intorno alle 23 riuscirò a vedere tutta la partita", "Volevo complimentarmi con #DAZN per il servizio offerto. Immagini sgranate e interruzioni continue. Opterò per la radio", e ancora: "Una stagione intera a scatti anche no eh. Siamo nel 2021 maledizione! DAZN". Insomma la speranza è che sia buona almeno la seconda...

