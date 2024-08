Dazn e Klarna: ecco la collaborazione per pagare l'abbonamento a rate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La nuova stagione di Serie A è iniziata e Dazn, visto anche l'aumento dei prezzi degli abbonamenti, ha deciso di andare incontro agli utenti e di dare la possibilità di pagare l'abbonamento a rate. Così è nata la partnership con Klarna, provider globale di pagamenti e servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale.

Questa collaborazione darà la possibilità di pagare in modo flessibile in 3 comode rate di pari importo per il pacchetto DAZN sottoscritto e senza interessi – con la prima rata da pagare al momento dell’acquisto, la successiva dopo 30 giorni e l’ultima dopo 60 giorni.