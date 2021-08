Dazn, il simpatico consiglio di Ferrara a Parolo: "Passa la palla ad altri" - VD

Marco Parolo è il volto nuovo di Dazn. Il suo esordio ha portato bene alla Lazio che ha sbancato il Castellani, vincendo la prima partita dell'era Sarri. Dazn ha pubblicato sui social un video molto simpatico in cui Ciro Ferrara dà un consiglio all'ex centrocampista biancoceleste, ripetendo una frase che lo stesso ex difensore ripeteva in campo ai compagni: "Marco sei giovane e hai iniziato una nuova attività. Stai tranquillo, non ti preoccupare anche se dovessi sbagliare. Quando sei in difficoltà guarda me e dai la palla a qualcun altro per cortesia".