De Biasi: "Quella di Sarri è una Lazio da Champions. Milinkovic fantastico, migliorerà ancora!"

Ancora qualche ora di attesa e poi l'Olimpico ritroverà i tifosi della Lazio, pronti a sostenere la squadra in occasione della sfida contro lo Spezia. Nel frattempo, Gianni De Biasi ha parlato di Sarri e delle prime settimane della sua avventura nella Capitale. Nel match program pubblicato dal club biancoceleste sui propri profili ufficiali, l'intervista all'attuale ct dell'Azerbaigian: "La prima partita di campionato non è mai facile, ecco perché la vittoria della prima Lazio di Sarri contro una sua ex squadra è stata importante, seppur condizionata da qualche errore della squadra toscana che può capitare".

MILINKOVIC - "Sergej è fantastico, sotto ogni punto di vista. Il serbo ha fisico, qualità e capacità di andare in gol. Con Sarri sono sicuro che migliorerà ancora, anche perché il tempo è dalla sua. Una Lazio da Champions? Certamente, è una delle candidate tra le sette sorelle. Nella griglia assoluta vedo in lotta Inter, Juventus, Milan e poi l'Atalanta. Subito dopo però ci sono Lazio, Napoli e Roma, che sicuramente potranno ritagliarsi un ruolo importante e dire la loro fino alla fine".

LA LAZIO DI SARRI - "Quando si vedrà la Lazio di Sarri? Quando un allenatore porta avanti un nuovo modo di interpretare il calcio, calcia anche il vestito della squadra. Ci vorrà tempo, dovrà essere bravo Sarri e dovranno essere bravi i calciatori biancocelesti a pensare con una testa nuiova, mostrando voglia di crescere e migliorare perché solo così si potrà intraprendere una strada diversa in grado di portare a traguardi lontani e importanti".

Lazio - Spezia, si va verso i 20.000 tagliandi venduti: i dettagli

Lazio, Milinkovic raggiunge Mauri e Lulic. E il precedente con lo Spezia gli sorride...

TORNA ALLA HOMEPAGE