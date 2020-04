De Canio: "Campionato nell'anno solare? Soluzione molto intrigante"

Luigi De Canio, ex allenatore della Ternana, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove si è espresso prima di tutto sulla ripresa del campionato di Serie A: "Non mi permetterei mai di contestare le parole di un luminare come Rezza, che sta portando avanti questa battaglia. Il governo dice che dai primi di maggio ci potrebbe essere un'apertura anche per il calcio, magari con delle garanzie utili per poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza".

NUOVE IDEE - "Cinque cambi? Spero diventino un'abitudine, una cosa fissa perché è interessante. Tutti i calciatori potrebbero sentirsi più utili anziché stare in panchina mortificati. Campionato nell'anno solare? Soluzione molto intrigante, in estate si può giocare la sera come nelle amichevoli, tutti gli stadi oggi hanno i comfort anche per una maggiore partecipazione del pubblico e delle famiglie. Preparazione? Dopo tanto stop, i calciatori hanno bisogno di un periodo preparatorio per scongiurare infortuni importanti. Inoltre ogni allenatore dovrebbe ripartire da quello che i calciatori sono riusciti a fare, per capire lo sviluppo della stagione".

