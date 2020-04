Lazio, la scalata di Patric: ora può rinnovare

Una vera e propria scalata quella che ha visto protagonista il difensore spagnolo Patric. La sua avventura alla Lazio, almeno fino alla scorsa stagione, non era stata esaltante. Un ritorno in Spagna sembrava poter essere la soluzione per rilanciarsi, tutto però è cambiato nell'ultimo anno. Inzaghi lo ha riscoperto e reinventato da centrale destro della difesa a tre e le prestazioni sono state esaltanti. Da ultima scelta, a semi-titolare della Lazio da scudetto. Dopo Radu e Acerbi, vengono lo spagnolo e Luiz Felipe, che spesso si sono contesi una maglia dal primo minuto. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, la società, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, starebbe pensando di premiarlo con un rinnovo (l'ultimo risale all'estate del 2018). Il futuro di Patric potrebbe essere biancoceleste ancora a lungo.

