De Cosmi: "A Verona i tre punti sono d'obbligo. Champions? Vedo fuori il Milan..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi ha parlato della corsa Champions in Serie A. Ma prima di tutto, il tecnico si è espresso sulla sfida di domenica col Verona: "La squadra di Juric è una squadra temibile, ma contro il Verona i tre punti sono d'obbligo, è una partita da vincere. Nel nostro campionato ormai non ci sono gare semplici. L'atteggiamento dovrà essere quello giusto per fronteggiare le loro potenzialità. Abbiamo qualche defezione, ma faremo sicuramente di necessità virtù. Servirà una grande Lazio. La corsa Champions in Serie A è affascinante, ci sono praticamente cinque squadre in cinque punti. Non prendermi per matto, ma inserendo la Lazio nelle prime quattro, metterei fuori il Milan. I rossoneri mi sembrano quelli che hanno meno potenzialità per arrivare tra le prime quattro. L'Atalanta è in piena corsa, la Juventus non ha ha la possibilità di sbagliare. Caicedo? È un elemento imprescindibile a livello di organizzazione, e anche nelle rotazioni stesse. Ho grande stima di Correa, ma Caicedo è determinante, ha grande caparbietà in fatto di risultati. Sarei ben felice di vederlo dal primo minuto, potrebbe dare una spinta importante per la corsa Champions".

