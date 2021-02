De Rossi risponde a Cassano: "Roma senza Dzeko e Mkhitaryan? Fai la stessa cosa nella Lazio..."

Daniele De Rossi questa sera è stato ospite speciale della Bobo TV, format in onda su Twitch condotto da Vieri con la presenza fissa di Ventola, Adani e Cassano. Nel corso della trasmissione è andato in scena un botta e risposta tra i due ex giallorossi. L'ex attaccante ha espresso delle perplessità sulla Roma di Fonseca: "Se le togli Dzeko, Mkhitaryan e Pedro, non la vedo una squadra eccezionale o in grado di arrivare tra le prime squattro". Puntuale la risposta dell'ex capitano: "Allora togli Luis Alberto, Immobile e Milinkovic alla Lazio, è la stessa cosa. Ci sono due squadre che hanno dieci campioni, l’Inter e la Juve".

