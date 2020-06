Del Piero: "Antonio Conte spingeva per non far riprendere il campionato"

Sabato e domenica sono stati i giorni della ripartenza per la Serie A. Dopo quasi quattro mesi di stop il campionato è ripartito e l’obiettivo è quello di portarlo a termine ora che tutte le squadre hanno anche recuperato le gare che ad inizio pandemia non si erano disputate. Eppure non tutti sono contenti, o almeno non lo erano della decisione presa di non fermare la stagione. A dirlo è l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport: “So che Antonio Conte spingeva per non far ripartire il campionato, lo avrebbe preferito. Adesso però ha fatto riprendere i suoi al massimo. Non si ferma mai.”

Fiorentina, pericolo diffidati: in cinque rischiano di saltare la Lazio

Calciomercato, Di Biagio esalta Fares: "Me lo tengo stretto, può fare più ruoli"

TORNA ALLA HOMEPAGE