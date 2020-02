Delio Rossi: "Lazio, credi nello Scudetto! Lotito si fida di Inzaghi"

Perché non provarci fino all'ultimo? Lo dice la classifica, e lo dice anche Delio Rossi. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex allenatore della Lazio si è espresso sulla corsa Scudetto che vede coinvolti anche i biancocelesti, individuando in mister Inzaghi e la società tutta il vero punto di forza della squadra: “Se uno deve buttarsi, giusto che si butti dall’alto. Giusto crederci, la Lazio è in ballo e deve provarci. Una Lazio che è migliorata ripartendo con lo stesso gruppo. Simone Inzaghi è un uomo Lazio, Tare è suo amico e conosce il calcio. Lotito si fida di loro e al contrario di altri - conclude Delio Rossi - ha trattenuto i suoi calciatori migliori”.

