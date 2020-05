Delio Rossi: "Ripresa? La Lazio continuerà a fare bene"

Delio Rossi e la Lazio, un binomio che per molto tempo ha scaldato l'ambiente biancoceleste e che di sicuro è rimasto nel cuore dei tifosi e del mister. Proprio l'ex allenatore del club capitolino è intervenuto ai microfoni del Tg3: "Questa è una situazione negativa, però possiamo venirne fuori rafforzati. Potrebbe essere l'occasione per cambiare il nostro modo di fare calcio. Alla ripresa sarà avvantaggiato chi ha le rose più lunghe e qualitative. Per i biancocelesti può essere una situazione favorevole. Non sappiamo cosa può succedere, ma la Lazio continuerà a fare bene, in questa stagione sta veramente mostrando grandi cose".