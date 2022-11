Derby, la Roma risponde alla Lazio: "Noi siamo Roma". E Ibanez...

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma ha caricato i propri tifosi con un video motivazionale dal titolo che è tutto un programma: "Noi siamo Roma". Il video, postato sui canali ufficiali della società, Un video che sembra la risposta a quello postato ieri dalla Lazio. Il filmato è stato prontamente ricondiviso dai sostenitori giallorossi e non solo. Anche Roger Ibanez lo ha postato a supporto del post per presentare il match delle 18. "Pronti per la nostra battaglia. Noi siamo Roma" ha scritto il difensore di Mourinho.