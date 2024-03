Di Canio attacca Lotito: "Immobile andava difeso. Le sue parole sono..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ieri sera a Sky Sport durante il Club programma condotto da Fabio Caressa ci si è soffermati su diversi temi. Nella seconda parte si è parlato di Lazio e della settimana molto complicata trascorsa dal club biancoceleste.

In particolare Paolo Di Canio si è soffermato sull'aggressione verbale subita da Immobile in settimana e ha posto l'accento sulla reazione del presidente Lotito. L'ex attaccante ha detto quanto segue: “Castellanos ha chiamato tutti per Immobile. Hanno voluto dimostrare solidarietà. L’aggressione a Immobile è una cosa brutta, ridicola. Fosse stata anche solo una persona, anche solo una parola. È stato un atto da vigliacchi, poi anche davanti al figlio. Il presidente, ma che dice quelle cose. Ma per voi è normale come ha commentato Lotito? Che ha parlato della sua scorta che ha da anni? Per me no. Già con la storia del tradimento aveva messo un bel carico. Lui è il responsabile della Lazio, Immobile è un suo giocatore, un suo uomo e deve difenderlo. Ma è la normalità? Ma che discorsi sono? Noi vogliamo migliorare il calcio, ma bisogna partire da questi atteggiamenti che non sono di campo o altro. I proprietari dei club devono parlare con la testa e non come se fossero con gli amici al bar. Loro hanno delle responsabilità”.