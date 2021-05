Di Canio: "Inzaghi è l'uomo giusto per i laziali. Champions? Se la gioca"

È finito sulla bocca di tutti, anzi sul telefono di tutti, l'audio in cui Paolo Di Canio commenta l'arrivo di José Mourinho a Roma sponda giallorossa. L'ex attaccante della Lazio, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha voluto fare chiarezza: "Quell'audio fa parte di altri 6-7 messaggi in cui dico altre cose molto positive di Mourinho". In ogni caso "non devo chiedere scusa a nessuno, nelle conversazioni private faccio come mi pare". Dopo aver ribadito comunque la sua stima nel portoghese che, a detta sua, negli ultimi anni ha perso un po' di verve, l'ex attaccante della Lazio si è soffermato anche sui biancocelesti: "Champions? Con il Milan non l'avevo vista in forma, la vedo meglio. Se la può giocare". Poi un commento su Inzaghi, il cui rinnovo stenta ad arrivare: "È polarizzante, un uomo giusto per i laziali, ma questo tira e molla con la società fa bene?". Idee chiare anche per la prossima stagione, in cui la Roma secondo lui parte favorita sulla griglia di partenza rispetto ai biancocelesti.

