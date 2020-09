Di Canio: “Lazio penalizzata dal doppio impegno. Inzaghi ha 14 titolari”

La Serie A 2020/21 della Lazio è iniziata nel migliore dei modi. Vittoria convincente per 2-0 sul campo del Cagliari. Ma ancora si pensa alla scorsa stagione in cui la squadra capitolina ha avuto un drastico calo dalla ripresa post lockdown. Questa l'analisi di Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport: "La Lazio è una squadra forte. Come ha detto Inzaghi l'anno scorso è stata penalizzata dal doppio impegno e da qualche infortunio di troppo. Quest'anno con la Champions League sarà più difficile. I biancocelesti non hanno 18 titolari come le altre squadre ma Inzaghi conosce la forza del gruppo".