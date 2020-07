Di Gennaro: “La Lazio ha perso smalto, ma le assenze pesano”

La Lazio dovrà recuperare in fretta le energie dopo la dura sconfitta con il Milan. Ai microfoni di TMW è intervenuto Di Gennaro: "Ha perso lo smalto fisico ma anche della qualità di gioco. L'attesa nel lockdown ha logorato i giocatori, che non erano abituati a questo. Hanno perso poi Lulic e Leiva, questo può incidere. Parolo e Jony non sono uguali a livello tecnico e di personalità".