Di Gennaro: "Lazio squadra forte. Scudetto? Non lo dicono, ma..."

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e opinionista di TMW Radio, ospite di 'Stadio Aperto' ha parlato della Lazio all'indomani del ko con il Napoli. Secondo lui la squadra di Inzaghi può essere l'incognita per lo scudetto, ma tutto dipenderà dal derby con la Roma di domenica pomeriggio: "Sì, il derby è sempre molto importante. La Lazio è una squadra forte, anche ieri perdendo lo ha dimostrato. Non lo dicono ma stanno pensando a qualcosa di molto importante. La Champions non gliela dovrebbe togliere nessuno quest'anno, si respira un'aria super positiva a Formello. Il gruppo sta lavorando bene e anche Inzaghi - oltre ai giocatori - ha i suoi meriti. Un pareggio contro la Roma? Dipende anche da come viene, ma di solito nell'era dei tre punti si dice che il pareggio è una mezza sconfitta".

