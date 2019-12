Di Gennaro: "Se batte la Juve altro che Champions League, la Lazio può osare"

Lazio - Juventus conterrà a suo interno tante variabili. Dalla lotta scudetto, alla corsa per la Champions League. Come ha ammesso a TMW Radio, per Antonio Di Gennaro non è detto che le due cose finiscano con l'incrociarsi: "La Lazio sta giocando su alti livelli, mai come ora è il momento di fare il salto di qualità: non solo per la Champions ma anche per ambire a qualcosa in più. La Juventus potrebbe controsorpassare l'Inter oppure subire un suo allungo in classifica, nulla è deciso".

