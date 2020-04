Di Livio: “Non assegnerei lo Scudetto, anche se i tifosi della Lazio...”

Il calcio attende l'ok per poter riprendere, ma ancora non c'è certezza. Ai microfoni di Radio Bianconera ne ha parlato Angelo Di Livio: "Chiaro che nel calcio ci sono altri interessi, qualcosa bisogna fare, ma non bisogna mettere a rischio la salute di altre persone. Sicuramente qualunque strada si scelga qualcuno verrà scontentato, penso ad esempio ai tifosi della Lazio. Li capisco, ma bisogna fare tutti un passo indietro. Io congelerei tutto, retrocederei magari l’ultima in classifica portando in A il Benevento. Ma lo Scudetto non lo assegnerei”.