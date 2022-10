Di Padre in Figlio, lo scatto da brividi di Massimo Maestrelli pubblicato dalla società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una giornata di festa allo Stadio Olimpico, una giornata in cui la vittoria della Lazio per 4-0 contro lo Spezia non è l'unica gioia per i tifosi biancocelesti. A pochi giorni dal centenario della nascita, la Lazio oggi ha ufficialmente intitolato la curva Sud a Tommaso Maestrelli. Una cerimonia da brividi, in una cornice di pubblico pazzesca e alla quale ha partecipato anche Massimo Maestrelli, figlio del "Maestro". Proprio lui è il protagonista dello scatto pubblicato dalla società sui propri canali social, una foto in cui Massimo sventola la bandiera di suo padre, accompagnata dalla scritta "Di Padre in Figlio", che ricorda uno dei motti della Lazialità. Una foto da brividi che celebra la storia della Lazio, nel segno di uno degli uomini più importanti di sempre.