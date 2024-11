Dia, parla il prof. Crisanti: "Vi spiego la malaria! E sul recupero..."

TUTTOmercatoWEB.com

C'è apprensione per il caso Dia. L'attaccante biancoceleste è attualmente in Senegal con la propria nazionale e proprio lì ha contratto la malaria. Il calciatore però sta bene e recupererà in poche settimane. Per fare chiarezza è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il prof. Andrea Crisanti, microbiologo esperto nel settore. Ecco di seguito le sue parole: "La malaria è stato uno dei maggiori problemi di sanità pubblica in Italia per oltre 100 anni. in paesi poveri ancora crea problemi, attualmente uccide mezzo milione di persone, principalmente bambini, e causa 200 milioni di casi da malattia all'anno. Chiaro che la totalità dei casi che vediamo in Italia son tutte persone che se la sono presa in questi paesi dove è endemica. Periodo di Incubazione? In una persona non immune varia tra gli 8 e i 12 giorni. Dia l'ha presa recentemente, a meno che non sia un altro parassita (Vivax) e averla presa anni fa con qualche ricaduta. Potrebbe anche averla presa durante la scorsa sosta nazionali. Cure? Ci sono farmaci potenti che la risolvono senza problemi, se presa in tempo. Tempi di recupero? Tra le due settimane e un mese, non lascia strascichi. Si trasmette tramite punture di zanzare".