Dinamo Kiev - Lazio, Amburgo sold out e a prezzi folli: ecco perché

La Lazio affronta la Dinamo Kiev nella prima giornata della nuova Europa League. Non si gioca in Ucraina per il proseguire della guerra con la Russia e la Uefa ha scelto come campo neutro Amburgo in Germania. La città che è secondo porto di Europa ospita la sfida che avrà un'ottima risposta dei tifosi biancocelesti che circa in mille seguiranno Zaccagni e compagni in terra teutonica nonostante le difficoltà. Il popolo laziale ha risposto presente superando la gara infrasettimanale e anche un ostacolo in più. Molti sostenitori, infatti, si sono lamentati nelle difficoltà nel riperire voli, trasporti e alloggi verso Amburgo che erano sold out o a cifre folli. Il motivo è, oltre alla sfida di Europa League, la Windenergy Amburgo 2024. La WindEnergy è la fiera mondiale per l'industria dell'energia eolica onshore e offshore e si svolge ogni due anni ad Amburgo. La fiera è in programma dal 24 al 27 settembre praticamente in concomitanza con la sfida della Lazio che ha riempito la città alzando prezzi e diminuendo la disponibilità.