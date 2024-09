Dinamo Kiev - Lazio, Noslin escluso: ecco perché

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Dinamo Kiev - Lazio e dunque è tutto pronto per il fischio d'inizio di questo esordio europeo. Il turnover operato da Baroni era atteso, eppure c'è una novità per quanto riguarda l'attacco decisamente inaspettata: Dia scelto al posto di Noslin. L'olandese sembrava essere destinato alla maglia da titolare, ma è stato preferito l'ex Salernitana per motivi tecnici. Non ci sarebbe quindi alcun problema fisico per l'ex Verona, il quale sarà pronto a subentrare a gara in corso. Il tecnico Baroni ha avuto rassicurazioni sulla forma ottimale di Dia, per questo è stato scelto come punta di diamante dell'attacco titolare biancoceleste.