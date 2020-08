DIRETTA - Calciomercato, dal Portogallo: "La Lazio pensa a Zivkovic"

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - La dirigenza biancoceleste starebbe pensando ad Andrija Zivkovic, esterno classe 1996, appena svincolato dal Benfica. Il giovane serbo 55 presenze nel massimo campionato portoghese, 16 in Europa League e 8 in Champions League. Piede mancino che può giocare sia a destra che a sinistra, Zivkovic sarebbe finito nella lista dei desideri di Tare per le sue caratteristiche e anche per il suo status di svincolato. La notizia arriva dal Portogallo, dove l'ex biancorosso ha lasciato un ottimo ricordo. Il calciatore, tra l’altro, ha vinto il Mondiale under 20 con la Serbia da protagonista insieme a Milinkovic nel 2015. Ha disputato 17 gare con la Nazionale maggiore ed ha già vinto due volte il campionato portoghese (con il Benfica) e due volte quello serbo (con il Partizan Belgrado). Zivkovic non rientrava più nei piani di Jorge Jesus. L'ultimo anno non è stato tra i migliori tra infortuni e l'incidente del giugno scorso quando alcuni tifosi hanno lanciato dei sassi contro il pullman del Benfica. Lui e Weigl sono rimasti feriti con alcuni vetri che gli sono entrati negli occhi. Una somma di fattori lo hanno convito a cambiare aria e con i lusitani si è arrivati a un accordo per una risoluzione consensuale. Ora è a caccia di una nuova avventura, la Lazio potrebbe essere nel suo futuro?

Oggi è il giorno dell'arrivo di Reina ad Auronzo, ma non solo. Anche il ds Tare è atteso in ritiro e in serata potrebbe andare in scena un vertice di calciomercato con il presidente Lotito e il tecnico Inzaghi. I nomi più vicini in entrata alla Lazio rimangono quelli di Muriqi e Fares. Con Fenerbahce e Spal c'è ancora distanza nella valutazione dei due giocatori, ma la società biancoceleste è forte del loro gradimento e conta a breve di metterli a disposizione di Inzaghi.

OLTRE MURIQI E FARES - Ad Auronzo continuano ad allenarsi Bastos e Caicedo, che però sembrano destinati a lasciare la Lazio. Il primo è richiesto in Turchia e Francia, il secondo a Dubai. Il club biancoceleste sicuramente aggiungerà un difensore (obiettivo numero uno Kumbulla), due qualora si arrivasse a una cessione ulteriore rispetto a Bastos: Luiz Felipe è sempre nel mirino di PSG, Barcellona e Leeds. Con l'uscita di Caicedo ci sarebbe un nuovo innesto in attacco oltre a Muriqi. Inzaghi vuole quattro punte più il giovane Adekanye.

OFFERTA PER MILINKOVIC - In Francia si parla di un'offerta del PSG per Milinkovic di 60 milioni di euro. Cifra lontana dalla valutazione della Lazio, che comunque non ha nessuna intenzione di privarsi di un suo punto di forza.