DIRETTA - Calciomercato, gli affari della altre: Juve tutto su Chiesa, Darmian per l'Inter

CALCIOMERCATO, GLI AFFARI DELLE ALTRE - Sono quattro i giorni che ci separano dalla chiusura del calciomercato e le squadre di Serie A stanno cercando gli ultimi rinforzi. L'affare più caldo è senza dubbio quello tra la Juventus e la Fiorentina per Chiesa. Se la trattativa dovesse andare in porto scatenerebbe quasi un effetto domino. La Viola ha già bloccato Callejon per la fascia destra e investirebbe i circa 60 milioni di Chiesa per puntare su un centravanti. L'indiziato numero uno è l'ex Milan Piatek. Juve che invece dovrà lasciar partire qualcuno in attacco. In uscita ci sono Bernardeschi e Douglas Costa, che ha richieste dalla Premier. Intanto, mentre De Sciglio ha detto "no" al Celtic, la dirigenza bianconera ha trovato l'accordo con il Rennes per il prestito di Rugani. Il Napoli è in cerca dell'ultimo colpo con Gattuso che avrebbe chiesto Bakayoko del Chelsea per il suo 4-2-3-1. De Laurentiis proverà ad accontentarlo. Ancora un cantiere aperto la Roma che sta provando a rimediare in questi ultimi giorni di trattative. Oggi è il giorno di Borja Mayoral che svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Giallorossi che continuano a lavorare per il ritorno di Smalling dal Manchester United. Atteso oggi in Italia anche Adrien Silva. L'ex Monaco sta per diventare un nuovo calciatore della Sampdoria. Anche l'Inter continua a muoversi. Skriniar verso la permanenza e Dalbert vicinissimo al Rennes. Per la fascia, i nerazzurri hanno bloccato Darmian del Parma che arriverà oggi a Milano. Resta un'opzione Marcos Alonso, ma l'ex Fiorentina piace anche alla Juventus.

