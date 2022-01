DIRETTA - Calciomercato Lazio: Cska su Muriqi, avanza Burkardt. E Vecino...

CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio si attende la cessione di Vedat Muriqi. La sua partenza, infatti, può sbloccare il mercato in entrata. Ora a Salerno, in panchina, le piste che lo vorrebbero in direzione Inghilterra si sarebbero raffreddate, mentre è spuntata la trattativa col CSKA Mosca. Il club biancoceleste vorrebbe cederlo con obbligo di riscatto, ma ha ricevuto proposte in prestito con diritto di riscatto. Può partire da un momento all'altro: su di lui si rincorrono rumors provenienti dalla Turchia e dal Kosovo, lo associano a vari club.

CACCIA AL SOSTITUTO - Appena si libererà, poi, si scatenerà la caccia al sostituto, il vice Immobile richiesto da Sarri. È caldo il nome di Jonathan Burkardt, attaccante tedesco del Mainz. Era spuntata anche la candidatura di Benjamin Sesko. Si tratta di giocatori che militano all'esterno: le piste italiane (Lasagna, Kalinic e Zaza) non sono state battute dalla società.

GLI ALTRI - Molto più chiaro il quadro difensivo: i "prescelti" di Sarri sono Casale e Parisi, ma rimane valida la candidatura di Nuno Tavarez. Opzione valida, ma più per l'estate che per la finestra invernale, Matias Vecino. Si svincola dall'Inter a giugno, ha richieste dall'estero ma valuta ogni destinazione. Per giugno il tecnico sogna Emerson Palmieri, si potrà trattare se non verrà riscattato dai francesi. E nel Chelsea c'è anche Kepa, Sarri lo conosce e vorrebbe lui per blindare la porta.

