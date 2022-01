Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Una nuova offerta per Muriqi"

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio deve fare cassa. L'indice di liquidità è il vero blocco di questo calciomercato per Lotito e come sempre, si punta sui possibili giocatori non considerati incedibili. Tra questi c'è il nome di Muriqi, l'attaccante kosovaro ha su di lui gli occhi dell'Hull City e del Leeds, con quest'ultimo che si definisce l'unico club ad essersi mosso concretamente. Nel frattempo che le parti discutono sulla formula da mettere sul tavolo, oltre al West Bromwich Albion ci sarebbe un altro club su Muriqi. In Turchia il giornalista turco Ertan Suzgun ha parlato di un’offerta da parte del CSKA Mosca per l’attaccante kosovaro. Da capire le intenzioni della Lazio in vista della proposta del club russo. C'è un mercato da fare e Lotito vuole accontentare il mister Sarri a partire dagli esuberi.