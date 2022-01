Calciomercato Lazio, un’altra inglese su Muriqi: e intanto sui social…

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi resta il primo nome sulla lista delle uscite in casa Lazio. L'attaccante kosovaro, arrivato nell'estate del 2020, non ha convinto con la maglia biancoceleste ed è queso tutto pronto per il suo addio. La partenza del numero 91 sbloccherebbe il mercato in entrata del club. Per lui si è parlato di un ritorno in Turchia, caldeggiato specialmente dalla moglie, ma anche da un possibile trasferimento in Inghilterra. Prima l'Hull City ha messo gli occhi su di lui, adesso il Leeds sta cercando l'affondo decisivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione c'è un'altra squadra inglese che ha messo gli occhi su di lui. Si tratta del West Bromwich Albion, quarta forza in Championship, ma per ora si tratta ancora di un sondaggio. Si apre così un'altra pista per l'ex centravanti del Fenerbahce che, però, ha lanciato un altro segnale sul suo addio. Muriqi, infatti, ha smesso di seguire la Lazio sui propri canali social, sia su Instagram che su Twitter. I rapporti tra il giocatore e il club capitolino è ridotto ormai ai minimi termini. La separazione è dietro l'angolo.

Pubblicato il 13/01 alle 22:00