DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Emerson a Ilic -Luis Alberto: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La Lazio è vicina ad altri due colpi di calciomercato. Provedel e Vecino sono ormai prossimi allo sbarco a Roma, le due fumate bianche sono veramente a un passo. L'attenzione passa alle uscite più importanti: Jony ha salutato per tornare allo Sporting Gijon, ora si penserà ad Acerbi ed Akpa Akpro, non partiti per il ritiro in Germania. Sul piede di partenza anche Kiyine, puntato dal Gaziantepspor, ma le situazioni più importanti riguardano Milinkovic e Luis Alberto. Per il serbo non sono arrivate offerte consone al valore del calciatore, mentre il Mago rimane un capitolo aperto: il ritorno in Spagna sarebbe gradito, si aspetta un'offerta del Siviglia. Monchi è impegnato nella cessione di Koundé al Barcellona, a quel punto avrebbe la disponibilità economica per un assalto a Luis.

ILIC ED EMERSON - In caso di uscita di Luis Alberto il sostituto sarebbe Ilic dell'Hellas Verona. I rapporti tra le due società sono ottimi e il giocatore è stato già bloccato dalla Lazio: con la cessione dello spagnolo, il cambio sarebbe immediato. Rimane poi il capitolo terzino sinistro, con Maurizio Sarri che ha in cima alla lista dei desideri Emerson Palmieri: come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Chelsea è disposto anche a concedere un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.