DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Nessun contatto con James"

AGGIORNAMENTO ORE 16.55 - James alla Lazio, la suggestione è stata rilanciata in mattinata e poi ripresa nel pomeriggio, su Twitter, dal giornalista Tancredi Palmeri. La pista, però, per ora non sarebbe da tenere in considerazione. Lo riporta il sito del portale AS che afferma: "Al momento non c'è stato alcun contatto tra la Lazio e l'entourage del colombiano". James è gestito da Jorge Mendes, agente molto vicino al club di Lotito, ma tra le parti il discorso non sarebbe mai stato intavolato. Il Real valuta James almeno 20 milioni di euro, il colombiano percepisce uno stipendio da 6 milioni a stagione, ma ha il contratto in scadenza nel 2021.

AGGIORNAMENTO ORE 13.05: Capitolo cessioni: qualcosa si muove in uscita. L'Alaves sta pensando seriamente al ritorno di Jony, dalla Spagna rilanciano la notizia con convinzione. Mentre in attacco potrebbe essere il Pisa la nuova destinazione di Simone Palombi. L'attaccante della Lazio piace anche alla SPAL e potrebbe essere una contropartita per l'affare Fares.

Nella serata di ieri è ufficialmente sfumato David Silva. Il comunicato della Real Sociedad è stata una doccia fredda per i tifosi della Lazio, convinti che il 'Mago' avesse finalmente deciso di approdare nella Capitale. Anche perché anche gli ultimi dettagli erano stati limati, l'accordo era stato trovato e le visite mediche fissate per la prossima settimana. Nonostante l'amarezza, ora la dirigenza dovrà virare sul cosiddetto piano B, un alternativa a David Silva anche per risollevare l'umore della piazza. Edinson Cavani sembra ormai diretto a Lisbona, anche se non è da escludere un tentativo in extremis. C'è poi la suggestione Felipe Anderson, in uscita dal West Ham. Una pista italiana può essere quella che conduce a Rodrigo De Paul, perfetto per integrare il centrocampo della Lazio, ma l'Udinese parte da una richiesta di 35 milioni di euro. Un altro nome da tenere d'occhio è quello di James Rodriguez, in uscita dal Real. I rapporti tra la Lazio e Mendes sono ottimi, ma la pista appare complicata, anche per l'alto ingaggio richiesto dallo stesso calciatore. Altri grandi nomi sul mercato quelli di Rakitic e Thiago Silva.

STAND-BY BORJA MAYORAL - Rimane in stand-by l'operazione Borja Mayoral, soprattutto poiché non è stato raggiunto l'accordo sulla recompra. Negli ultimi giorni i contatti tra i club si sono diradati sempre di più, con il Valencia che sta cercando di bruciare la concorrenza e la Fiorentina che ha sondato il terreno. Tra le alternative c'è Giovanni Simeone: in queste ore l'agente ha riallacciato i contatti con l'agente dell'attaccante argentino per capire la fattibilità di un'eventuale operazione.

GLI ALTRI NOMI - Dalla Spagna il nome nuovo accostato alla Lazio è quello di Sergey Pinyaev, in forza al Chertanovo Mosca. Ma oltre ai biancocelesti, sembrano essersi interessate anche Barcellona, Real Madrid, Ajax, Liverpool, Dortmund e PSV. Vicine alla loro conclusione, infine, le operazioni che portano a Fares e Muriqi. Per quanto riguarda il mercato in uscita, rimangono Bastos e Caicedo come possibili partenti.