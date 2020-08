Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "L'Alaves piomba su Jony"

L'Alaves vuole il ritorno di Jony. Una voce di mercato che trova conferma anche in Spagna, dove rilanciano il ritorno in patria dell'esterno biancoceleste. Come riporta 'El Basco', l'operazione non appare affatto semplice, ma nelle intenzioni del club spagnolo c'è anche quella di riappropriarsi di Jony che, nella stagione 2018-19, fece grandi cose con la maglia dell'Alaves. La Lazio lo prelevò dal Malaga lo scorso anno, esercitando una clausola che le permise di acquistarlo a parametro zero. Una sua cessione quindi rappresenterebbe in ogni caso una plusvalenza.

LA FASCIA SINISTRA: In quel ruolo, nonostante le svariate occasioni avute, Jony non ha mai convinto Simone Inzaghi. Motivo per cui la Lazio sta cercando un altro profilo per la fascia sinistra. L'indiziato numero uno porta al nome di Fares della SPAL. Lulic non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia e il suo futuro è più che mai incerto. Lukaku non dà garanzie e Marusic (che può ricoprire quel ruolo) servirà anche per far rifiatare Lazzari. Quel che è certo è che da quella parte c'è parecchio traffico, qualcuno va necessariamente ceduto. E la partenza di Jony (su di lui forte anche l'interesse dell'Osasuna) potrebbe far smuovere qualcosa anche in entrata.

