DIRETTA - Calciomercato Lazio, domani può essere il David Silva day

Il mercato della Lazio è entrato nel vivo, sono giorni caldi per i biancocelesti che hanno affrontato senza problemi l'ipotesi avanzata dai media che Inzaghi potesse trasferirsi a Torino da Agnelli. Tare si sta muovendo sia in entrata che in uscita.

MERCATO IN ENTRATA - Per affrontare la prossima Champions League si pensa a rafforzare ogni reparto, partendo dalla porta: come vice Strakosha resta in pole Consigli, aspettando l'incontro tra il procuratore e la dirigenza neroverde. Per la difesa si continua a lavorare per Fares, nonostante il sondaggio del Cagliari, e torna di moda il nome di Kumbulla: l'interessamento dei nerazzurri a Milenkovic può essere un grande assist per lo sprint decisivo. Riguardo il centrocampo, in nome è uno solo: David Silva. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'approdo dello spagnolo nella Capitale, con la firma del contratto. Differente invece la situazione per reparto offensivo: Borja Mayoral è in direttura d'arrivo, ma per il secondo acquisto c'è ancora qualche insicurezza. Muriqi e Wesley sono in vantaggio per il posto che Caicedo lascerebbe libero, però nelle ultime ore è avanzata la candidatura di Wood.

MERCATO IN USCITA - Oltre ai nuovi acquisti, la Lazio dovrà pensare a sfoltire la rosa dato che molti giocatori sono in esubero. Sono 15 i giocatori che rientreranno dai vari prestiti e su cui si dovrà ragionare se tenerli o cederli nuovamente. Inoltre anche Jony e Bastos sembrerebbero essere fuori dal progetto. Caicedo ha mercato e potrebbe andare via per lasciare il posto ad un nuovo acquisto.

