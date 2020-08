Calciomercato Lazio, D'Amico: "Consigli? Incontreremo Carnevali nei prossimi giorni"

Con la partenza di Proto, la Lazio sta cercando un nuovo vice Strakosha. Il nome che al momento sta convincendo di più è quello di Andrea Consigli, attuale portiere del Sassuolo. L'estremo difensore sarebbe ben felice di venire a Roma ed inoltre potrebbe far aumentare la competitività per il ruolo e, di conseguenza, gli stimoli per il numero uno biancoceleste.

Il procuratore del giocatore, durante l'intervista a TuttomercatoWeb.com, ha dichiarato: "Per Consigli ci sono stati tanti interessamenti. È un portiere di grande valore, uno dei migliori nel ruolo in Italia. È appena finita la stagione, ci troveremo con Carnevali nei prossimi giorni e vedremo”. La Lazio intanto si tutela con altri sondaggi, ma comunque il milanese rimane in pole.

